عائلة تتعرض للتسمم بسبب إشعال الفحم في هدا الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

شهد أحد المنتجعات في منطقة الهدا بالطائف، اليوم الجمعة، تسمم عائلة مكونة من ستة أشخاص بالاستنشاق بعد إشعالهم للنار للتدفئة من برودة الشتاء.

ومن جانبه، كشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحالة، لتوجه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي؛ ليتضح أن العائلة تعرضت لحالة من التسمم أثناء النوم عن طريق الاستنشاق.

وقال ” الثبيتي ” أن ذلك جراء إشعال النار للتدفئة؛ مما استدعى تقديم الخدمة الطبية اللازمة، حيث تعرض خمسة من العائلة لإصابات بسيطة، فيما صنفت حالة طفل بالمتوسطة ليصبح الإجمالي ستة أشخاص؛ لافتًا إلى أنه تم نقل الحالات للمستشفى لعمل اللازم.