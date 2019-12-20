ضبط مبنى من دورين حولته عمالة إلى مستشفى للإجهاض والتنويم بمكة

علي القحطاني(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبط مقيمين من جنسية آسيوية يديران منزلاً شعبيًا مكونًا من دورين بعد تحويله لمستشفى يستقبلان فيه المرضى والتنويم وتوليد وإجهاض النساء.

وجاء ذلك بعد أن تولى رجال البحث مراقبة المكان واتضح من خلال فرق الرصد أن المبنى عبارة عن مستشفى يديره عمالة من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى ونقل الدم وإجهاض النساء وتوليدهن.

وصدرت توجيهات قائد الدوريات الأمنية بمداهمة الموقع وضبط المخالفين، وبالفعل تمكن رجال الدوريات من محاصرة الموقع، وبالدخول إلى المبنى عثر بداخله على نساء في غرف الإجهاض وقد ركبت لهم مغذيات.

كما عُثر على معمل لطب الأسنان وأدوية وعلاجات ومحاليل طبية وثلاجة محفوظ فيها دماء أثناء القيام بعمليات الإجهاض ومخرج مخفٍ للهروب في حال تم ضبط الموقع.