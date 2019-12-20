هيئة الرياضة: لم يحدث مطلقًا أن دعمنا الهلال بمليار ونصف (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

علّق رجاء الله السلمي وكيل هيئة الرياضة للإعلام، على شائعات تقديم الهيئة دعمًا خاصًا لنادي الهلال بقيمة مليار ونصف المليار ريال.

وقال وكيل هيئة الرياضة: « هذا الأمر لم يحدث مطلقًا، لأن سياسة الهيئة هي دعم جميع الأندية بالتساوي، ولهذا قموتمنا عقد مؤتمر استراتيجية دعم الأندية خلال الفترة الماضية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الديوانية»: «ما يُثبت صحة كلامي هو أن الهيئة دعمت أيضًا فريق كرة اليد بالوحدة عندما تأهل لنهائي البطولة الآسيوية والهلال نال الدعم فقط عندما فاز بدوري أبطال آسيا».