هيئة الرياضة: لم يحدث مطلقًا أن دعمنا الهلال بمليار ونصف (فيديو)
علّق رجاء الله السلمي وكيل هيئة الرياضة للإعلام، على شائعات تقديم الهيئة دعمًا خاصًا لنادي الهلال بقيمة مليار ونصف المليار ريال.
وقال وكيل هيئة الرياضة: « هذا الأمر لم يحدث مطلقًا، لأن سياسة الهيئة هي دعم جميع الأندية بالتساوي، ولهذا قموتمنا عقد مؤتمر استراتيجية دعم الأندية خلال الفترة الماضية».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الديوانية»: «ما يُثبت صحة كلامي هو أن الهيئة دعمت أيضًا فريق كرة اليد بالوحدة عندما تأهل لنهائي البطولة الآسيوية والهلال نال الدعم فقط عندما فاز بدوري أبطال آسيا».
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