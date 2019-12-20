بالفيديو..شاب يروي قصة كفاحه من بائع خضار إلى مستشار في إحدى الشركات

علي القحطاني(صدى):

كشف شاب سعودي قصة كفاحه التي بدأها من بائع في محل خضار لدى مواطن، حتى أصبح مستشاراً في إحدى شركات التطبيقات الكبرى بالرياض.

وقال الشاب عبد العزيز العتيبي في لقاء ببرنامج “تم” إنه عمل في بداية حياته موظفاً عند شخص على بسطة خضار، واستمر في العمل معه لمدة سنتين حتى تمكن من تجميع مبلغ افتتح به محلاً للجوالات.

وأضاف العتيبي أنه اضطر لإغلاق محل الجوالات بعد فترة وتوجه إلى العمل سائقاً على “تاكسي”، وظل يعمل عليه، حتى سجل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات.

وتابع أن الشركة التي كان يعمل لديها “كابتن” استدعته وعرضت عليه أن يعمل لديها مستشاراً متعاوناً، فقبل وقدم العديد من الأفكار التي ساهمت في تطوير الشركة.