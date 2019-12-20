شاهد.. ترتيب الهلال عالميًا بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم

نواف السالم(صدى):

كشفت آخر إحصائيات ترتيب الأندية على مستوى العالم، عن تصدر الهلال للترتيب عربيًا وآسيويًا.

ووفقًا لموقع world raniking المُختص بالإحصائيات، فإن الهلال يحتل المرتبة الـ15 عالميًا، وذلك بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.

وبعد تحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2019 وتأهله إلى كأس العالم للأندية، تمكن من إقصاء الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة، وقدم أداءًا مشرفًا في نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي.

ويخوض الهلال مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم السبت المقبل، أمام مونتيري المكسيكي الذي أقصاه ليفربول من نصف النهائي كذلك.