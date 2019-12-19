بالفيديو..رد فعل «ميريام فارس» على قرار منعها من الرقص على المسرح بالرياض

الرياض(صدى):

علقت الفنانة ميريام فارس، على قرار منعها من الرقص على المسرح خلال حفلاتها في المملكة، قائلة :”مسموح لي بس أطق رقبة”.

وأضافت“ميريام” مخاطبة جمهورها في الحفل أن أحد أحلامها كان الغناء في المملكة، وتحقق حلمها بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن أصداء الازدهار الذي تعيشه المملكة حاليًا، وصل إلى العالم بأسره، متوجهة بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ، الذي لقبته بـ”عراب الفن” في الوطن العربي.

وأعلنت “ميريام” خلال الحفل أنها ستغني مجددًا في المملكة، وتحديدا بعد 3 أيام في 21 من ديسمبر الجاري، وذلك خلال مهرجان “ميدل بيست” الذي سيقام ضمن موسم الرياض.