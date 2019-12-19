أسباب تراجع سهم أرامكو

علي القحطاني(صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء، ثامر السعيد، السبب وراء تراجع سهم أرامكو.

وقال إن هناك 3 عوامل رئيسية وهي وجود مكتتبين بدأوا بممارسة حقهم في البيع، و تغير آلية احتساب دخول سهم أرامكو ودخول للمؤشرات الناشئة وهو ما أثر على حجم التداول، وارتباط الأذهان بالتقييم عند 2 تريليون دولار.

وأشار إلى تغير طرق احتساب الام اس سي أي للأسهم الحرة التي احتسبت من وزن أرامكو الآن في الانضمام الذي حصل له أثر على عمليات البيوع.

وأكد أن السهم يحتاج بعض الوقت للاستقرار تحت نطاق سعري يتفق عليه المشترون والبائعون والمتداولون داخل السوق وتظهر الأرقام والنتائج والتوزيعات.