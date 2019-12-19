«الصحة العالمية»: لا يوجد مرض اسمه «إنفلونزا الخنازير»

القاهرة(صدى):

أوضح الدكتور “جون جابور” ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، في مصر أن أول ظهور لفيروس الإنفلونزا (H1N1) أو ما عُرف وقتها بالخطأ بـ(إنفلونزا الخنازير) على المستوى العالمي كان عام 2009 وتسبب في جائحة الإنفلونزا وقتها.

وأشار إلى أن المنظمة أقرت في شهر أغسطس 2010 أن هذا الفيروس من ضمن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية “نزلة برد” التي لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حياله.

وأضاف : تحتاج في أغلب الأحيان إلى الراحة والتغذية الجيدة وعلاج الأعراض المصاحبة فقط والتوجه إلى الطبيب لوصف العلاج اللازم، مؤكدًا عدم وجود ما يمسى بإنفلونزا الخنازير عالميًا.