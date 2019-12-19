أكثر من 100 صحيفة إلكترونية راعية مع شبكة نادي الصحافة السعودي لبطولة الصداقة الدولية للجاليات

محمد السعران(صدى):

تنطلق غدا بملعب جامعة الملك عبدالعزيز بعروس البحر الاحمر جدة بطولة الصداقة الدولية للجاليات والتي تنظمها رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة العربية السعودية بشعار “السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات”.

وقد أوضحت مديرة المركز الإعلامي الأستاذة غاليه الحربي مدير عام شبكة نادي الصحافة السعودي أن هناك اكثر من ١٠٠ صحيفة إلكترونية سعودية وعربية تشارك في رعاية البطولة لأول مرة .

وأشارت الحربي بموافقة مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة على إقامة البطولة بعد موافقة أمارة مكة المكرمة بناء على برقية مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة المتضمنة إقامة البطولة بجدة تحت إشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة التي يشارك فيها فرق ١٦ جالية .