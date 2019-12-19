وفد من السفارة المصرية يقف على طلبات الجالية في سكاكا

الجوف(صدى):

توجهت مجموعة من مكتب السفارة المصرية في المملكة، إلى سكاكا بالجوف لتلبية طلبات الجالية المصرية والوقوف على تسهيل أي إجراءات مستحقة وقانونية في إطار العمل المختص بالقنصلية والسفارة المصرية.

يأتي ذلك بتوجيه من السفير المصري والقنصل العام إيهاب عبد الحميد، إذ كان على رأس الوفد القنصل محمود النشرتي وكلا من السيد الأستاذ أحمد عبد العاطي والسيد الأستاذ محمد عزام، والسيد الأستاذ خالد الهواري والسيد الاستاذ صبحي أبوخطوة.

وقد سعدت الجالية المصرية بسكاكا الجوف لحضور ممثلي القنصلية المصرية، موجهة الشكر لهم على مراعاة تلبية رغباتهم وتسهيل الإجراءات، وكذلك الشكر لإدارة الغرفة التجارية بالجوف والعاملين بها لاستضافتهم فعاليات اللقاءبين الجالية المصرية وبعثة السفارة المصرية.