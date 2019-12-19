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  3. شاهد.. الإفراج عن وليد الطبطبائي وبكاءه بعد الخروج من السجن

شاهد.. الإفراج عن وليد الطبطبائي وبكاءه بعد الخروج من السجن

شاهد.. الإفراج عن وليد الطبطبائي وبكاءه بعد الخروج من السجن
خالد الظفيري(صدى):

أفرجت السلطات الكويتية، مساء اليوم الخميس، عن النائب السابق وليد الطبطبائي والناشط محمد نايف الدوسري، المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة بكاء الطبطبائي عقب خروجه من السجن، تأثرًا بالإفراج عنه، وذلك عقب يومين من موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم العفو عن تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة بعد أقل من شهر على سجنهم.

وسلّم الطبطبائي نفسه إلى السلطات الأمنية، بعدما عاد من إسطنبول برفقة جثمان والدته التي توفيت بعد أزمة صحية تعرّضت لها، إذ كان يريد تنفيذ حكم السجن بحقه وتقديم اعتذار للأمير لطلب العفو عنه.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 28 دقيقة

الواحد يسوي نفسه عنتر واذا دخل تلسجن صار عبله

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 27 دقيقة

تمثيليه فقط كذاب

[ عدد التعليقات: 89473 ] نشر منذ 25 دقيقة

الحمد لله على السلامه ..

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