شاهد.. الإفراج عن وليد الطبطبائي وبكاءه بعد الخروج من السجن
أفرجت السلطات الكويتية، مساء اليوم الخميس، عن النائب السابق وليد الطبطبائي والناشط محمد نايف الدوسري، المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة.
وأظهر مقطع فيديو، لحظة بكاء الطبطبائي عقب خروجه من السجن، تأثرًا بالإفراج عنه، وذلك عقب يومين من موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم العفو عن تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة بعد أقل من شهر على سجنهم.
وسلّم الطبطبائي نفسه إلى السلطات الأمنية، بعدما عاد من إسطنبول برفقة جثمان والدته التي توفيت بعد أزمة صحية تعرّضت لها، إذ كان يريد تنفيذ حكم السجن بحقه وتقديم اعتذار للأمير لطلب العفو عنه.
مغرد[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 28 دقيقة
الواحد يسوي نفسه عنتر واذا دخل تلسجن صار عبله
مغرد[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 27 دقيقة
تمثيليه فقط كذاب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89473 ] نشر منذ 25 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..