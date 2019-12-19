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وزير الصحة : سيتم إيقاف الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020

وزير الصحة : سيتم إيقاف الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020
علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على أنه سيتم إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020.

وقال «الربيعة»، في لقائه مع قناة «الإخبارية»، إن وزارة الصحة تسعى لتسهيل تقديم الخدمات الصحية، مؤكدًا أن عدد مراكز القلب تضاعف منذ عام 2016.

وأضاف أن خدمات القسطرة القلبية تضاعفت ثلاث مرات أيضًا، وأن كل مناطق المملكة تحتوي على مراكز لعلاج القلب، مشيرًا إلى ارتفاع عدد مراكز الأورام من 9 إلى 18 خلال 3 سنوات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89473 ] نشر منذ 29 دقيقة

جزاكم الله خير ..

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