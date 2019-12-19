شاهد.. حضور غفير وانطلاق كبير لمهرجان « ميدل بيست»

أميرة خالد(صدى):

شهدت فعاليات مهرجان «ميدل بيست» بالرياض، حضورًا ضخمًا من الجمهور، في الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورًا ومقاطع فيديو من المهرجان، واصفًا إيها بأنه «عالم ثاني».

وتستمر الفعاليات حتى 21 ديسمبر الجاري، حيث تقام فعاليات المهرجان في خمسة مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف زائر.