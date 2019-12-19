بالفيديو..اللبنانيون يرفضون تعيين حسّان دياب رئيساً للوزراء

بيروت(صدى):

أظهر مقطع فيديو اللبنانيين وهو يحتجون ويرفضون تعيين حسّان دياب رئيساً للوزراء ويطالبون بتكليف شخصية مستقلة عن الأحزاب السياسية.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت أن الرئيس ميشال عون قرر تكليف الوزير السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء تكليف حسان دياب، بعد حصوله على ما يكفي من أصوات النواب، لتكليفه بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بعد مشاورات أجراها الرئيس ميشال عون مع النواب لاختيار رئيس وزراء جديد.