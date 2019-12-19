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شاهد.. الطالب المخترق لموقع جامعة الملك فيصل مهدد بالسجن 4 سنوات

شاهد.. الطالب المخترق لموقع جامعة الملك فيصل مهدد بالسجن 4 سنوات
نايف السالم(صدى):

كشف المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، العقوبة المتوقعة على المتهم باختراق موقع جامعة الملك فيصل لتعديل درجات ١٩ طالب والذي اعترف بذلك في التحقيقات.

وقال خلال مداخلة له في برنامج «ياهلا»، إن الحد الأقصى من العقوبة هو الغرامة 3 ملايين ريال أو السجن 4 سنوات وفقًا للمادة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية.

وأضاف أنه يمكن للقاضي وفقًا لأسباب معينة تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر أو سنة سجن، أو الاكتفاء بالغرامة فقط والتي قد تكون 50 ألف أو 100 ألف ريال فقط.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 1 ساعة

عاقبه عقاب خفيف
تبنوه نمو موهبته

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