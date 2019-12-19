تقرير أمريكي: الهجوم على أرامكو جاء من الشمال والطائرات تشبه التي تصممها إيران

نايف السالم(صدى):

كشف تقرير أمريكي حول الهجوم على منشآت شركة ” أرامكو ” ، عن وجود أدلة تشير إلى أن الهجوم جاء من الشمال، وأن هناك تشابها بين حطام الطائرة المسيرة المستخدمة فيه وطائرات إيرانية.

وأشار التقرير الذي أعده خبراء أمريكيون، إلى أن إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على ” أرامكو ” حلقت فوق منطقة واقعة على بعد نحو 200 كم شمال غربي المنشآت المستهدفة.

وقال التقرير أن ” ذلك، بالإضافة إلى المدى الأقصى للطائرة المسيرة المقدر بـ900 كم، يدل بدرجة عالية من الاحتمال، على أن الهجوم جاء من شمالي بقيق “.

وأكد التقرير أنه تم رصد تشابه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم والطائرة المسيرة من نوع IRN-05 الإيرانية.

ويتضمن التقرير الأمريكي صورا لقطع الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم ويشير إلى أن قطع محرك الطائرة ” متشابهة كثيرا ” أو “مطابقة تقريبا ” لتلك المستخدمة في محركات طائرات مسيرة إيرانية أخرى.

كما أشار التقرير إلى أن اللوحة الإلكترونية المطبوعة من الطائرة المستخدمة في الهجوم تحمل تاريخ الصنع المفترض، وهو مكتوب وفق التقويم الإيراني، كما تحمل أسلاك التوصيل للطائرة علامة شركة SADRA، التي يفترض أنها مرتبطة بإيران.

وأضاف التقرير أن تحليل حطام الطائرات المسيرة لم يسمح بتحديد موقع انطلاق الهجوم بشكل قاطع، كما أن ” الاستخبارات الأمريكية، من خلال فحص أنظمة السلاح المستخدمة في الهجوم على السعودية يوم 14 سبتمبر، لم تحصل حتى الآن على أي معلومات تحدد مصدر الهجوم بشكل قاطع “.