تركي آل الشيخ: فتح «بوليفارد الرياض» 24 ساعة

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة منطقة البوليفارد بموسم الرياض بحلة جديدة بعد التطوير والصيانة.

وقال في مقطع فيديو إن التطوير يشمل إضافة ستة أو سبعة مطاعم ومقهيين، وسنحاول إن شاء الله أن يكون مفتوحاً طيلة اليوم 24 ساعة، وأن يوفر وجبات إفطار مع فترة إجازة -منتصف العام الدراسي- التي تبدأ بعد أسبوعين مطلع شهر يناير المقبل “.

ويذكر أن موسم الرياض أعلن عن إقفال منطقتي ‫الرياض بوليفارد، و‫وينتروندرلاند للصيانة والتطوير أيام 19 – 20- 21 ديسمبر.