تعرّف على حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية.. سياسي قليل الخبرة وأكاديمي مخضرم

بيروت(صدى):

كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الخميس، الوزير السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.

وحسان دياب (60 عامًا) هو أستاذ جامعي ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي، بينما خاص التجربة السياسية لفترة قصيرة عندما كان وزيرًا للتربية منذ عام 2011 وحتى 2014.

ويُدّرس حسان دياب هندسة الاتصالات والكومبيوتر وهو نائب رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، ما يجعله يحظر بخبرة أكاديمية طويلة منذ التحاقه بالجامعة عام 1985.

و تولّى منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة في جامعة ظفار في سلطنة عمان والرئيس المؤسس بين العامين 2004 و2006، ولديه أكثر من 150 منشوراً في مجلات عالمية ومؤتمرات دولية.