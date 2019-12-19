وزير الصحة : اكتشاف 660 حالة فرط حركة و5 آلاف حالة اكتئاب في المدارس

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن اكتشاف 660 حالة فرط حركة و5 آلاف حالة اكتئاب في المدارس.

وقال الوزير لقناة الإخبارية : هناك انخفاض كبير في عدد الحالات التي تعالج خارج المملكة، لأن الخدمة الصحية في تطورت بشكل كبير.

وأضاف : نركز على إيصال الخدمات إلى جميع المناطق، حيث نغطي المناطق النائية بمراكز صحية متنقلة.

وأشار إلى فتتاح 65 مركزا صحيا جديدا العام الماضي، قائلًا : وتم إطلاق “الملف الصحي الموحد” جزئيا كما أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا كبيرا في الرعاية الصحية