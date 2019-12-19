وزير الصحة : اكتشاف 660 حالة فرط حركة و5 آلاف حالة اكتئاب في المدارس
أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن اكتشاف 660 حالة فرط حركة و5 آلاف حالة اكتئاب في المدارس.
وقال الوزير لقناة الإخبارية : هناك انخفاض كبير في عدد الحالات التي تعالج خارج المملكة، لأن الخدمة الصحية في تطورت بشكل كبير.
وأضاف : نركز على إيصال الخدمات إلى جميع المناطق، حيث نغطي المناطق النائية بمراكز صحية متنقلة.
وأشار إلى فتتاح 65 مركزا صحيا جديدا العام الماضي، قائلًا : وتم إطلاق “الملف الصحي الموحد” جزئيا كما أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا كبيرا في الرعاية الصحية
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