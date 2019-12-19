بالفيديو.. وزير الحج والعمرة : لا يوجد أي عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين

نايف السالم(صدى):

أوضح وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أنه لا يوجد أي عوائق تمنع أي مسلم من القدوم للحرمين الشريفين.

وقال الوزير خلال لقاءه على قناة الإخبارية اليوم الخميس : القدوم للحج أو للعمرة عملية سهلة وليس هناك أي عوائق لأي مسلم في العالم.

وأضاف : الهيئة الملكية لها دور في تطوير البنية التحتية وستنفذ مخططات شاملة في مكة المكرمة والمشاعر.