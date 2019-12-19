الأهلي يفوز على ضمك بخماسية

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق الأهلي، بنتيجة 5-1على ضيفه ضمك في المواجهة التي جمعتهما الخميس، على ملعب مدينة اللملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

الراس أخضري ديجانيني تفاريس افتتح التسجيل لفريقه الأهلي عند الدقيقة التاسعة بعد أن راوغ مدافعي ضمك، وعزز تقدمه بهدفٍ ثانٍ عن طريق حسين المقهوي عند الدقيقة 13.

ومع نهاية الزمن الرسمي للشوط الأول كفر البرازيلي لوكاس ليما عن خطأه الذي نتج عنه هدف ضمك بتسجيله الهدف الثالث لفريقه من ضربة ثابتة عند الدقيقة 45، وورد القائم تسديدة لعبدالفتاح عسري قبل أن يتمكن تفاريس من إضافة الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة 58.

وأضاف البديل علي الأسمري الهدف الخامس لفريقه لتنتهي الواجهة بفوز الأهلي بخماسية.