فوائد وأضرار الشاي الأخضر على الأطفال

أميرة خالد(صدى):

يراود الكثير من الأشخاص القلق حول تناول الأطفال للشاي الأخضر، متسائلين «هل شرب الشاي الآخضر آمن على الأطفال أم لا؟، فيما يتجنب البعض تقديمه للأطفال.

ولكن الشاي الأخضر مثله مثل اي شيء آخر له فوائد وأضرار، إذ تتمثل أبرز فوائد الشاي الأخضر، في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، كما يعتبر مصدر غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي من الأمراض السرطانية مثل سرطان «الرحم والمبايض».

كما يساعد الشاي الأخضر في تحسين كثافة العظام عند السيدات بعد قطع الدورة الشهرية ويحمي من ترقق العظام، ويساعد على الوقاية من مرض الزهايمر «باركنسون».

أما عن مدى أمان تناول الأطفال للشاي الأخضر، فيجب الانتباه من الإفراط به، فقد تسبب كثرة تناوله بعض السلبيات على الأطفال، منها فرط في الحركة عند الطفل، الصداع، وصعوبة في النوم، والغثيان، والإسهال، ودقات قلب غير منتظمة، بالإضافة إلى الدوخة وعدم التركيز.

كما يؤثر على امتصاص الحديد الموجود في الطعام وقد يسبب أنيميا عند الأطفال في مرحلة النمو، وقد يسبب ضعف في العظام وخسارة الكالسيوم، بالإضافة إلى الحساسية وسوء امتصاص الثيامن التي قد تضعف الجهاز العصبي عند الطفل.

ولكن لا تتوقف جميعها على السلبيات فقط، بل له بعض الإيجابيات والفوائد مثل إمداد الطفل بالطاقة، كما أنها يعمل على مقاومة الإنفلونزا؛ لاحتوائه على الأحماض الأمينية.