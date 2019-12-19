لمدة ثلاثة أيام: مستشفى الدلم يدشن عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي

الخرج (صدى):

دشن سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم ، عصر اليوم الخميس عربة الفحص المبكر لسرطان الثدي و التي باشرت استقبال الحالات عبر مقرها في مواقف أسواق الدلم الدولية على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي عصر يوم السبت المقبل.

و بين الدكتور الدخيني أن سرطان الثدي يعتبر الأكثر شيوعا بين السيدات و وجود عربة الفحص المبكر اليوم في دورتها الثالثة في محافظة الدلم يشكل فرصة للاطمئنان على حالة السيدات الراغبات بالفحص. كما قدم شكرة للقائمين على الحملة و للفريق الطبي المرافق على ما يقدمونه من جهد يجسد تطبيق عملي لرؤية المملكة 2030 و تحقيق التنمية الشاملة.

من جهتها اكدت الدكتوره شمس الرجب قائد الفريق الطبي المشرف على العيادة أنهم هنا ضمن نشاط حملة ” لاتنتظري الأعراض افحصي الان” التي وجهت بها وزارة الصحة من خلال التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي و إجراء الفحص السريري للراغبات ممن تجاوزن سن الأربعين. و أضافت يتم هنا الفحص باستخدام الماموغرام وفق اشتراطات و خصوصية تامة، حيث ترسل كافة الفحوصات لمدينة الملك فهد الطبية و تفرز هناك بإشراف طبي على أن يتم إستدعاء الحالات التي تحتاج إلى متابعة لاستكمال باقي الاجراءات الطبية و العلاجية.