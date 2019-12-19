بالفيديو.. لاعب النصر: لم أهتم بمباراة الهلال وفلامنجو
أعرب لاعب فريق النصر بيتروس، عن سعادته بأداء الفريق أمام العدالة واقتناص 3 نقاط ثمينة.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن دوري المحترفين من أصعب الدوريات في العالم ويتم تنظيمه على مستوى عالي.
وأشار إلى أنه لم تابع مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ولم يهتم بها، مضيفًا: «ما أهتم به الآن هو النصر».
بيتروس – لاعب فريق #النصر:
نحن نلعب بشكل جيد كأسرة واحدة ونستمتع باللعب.. #الدوري_السعودي صعب وعلى مستوى عالي.. تابعت مباراة #الهلال_فلامنغو ولم أهتم بها.. ما أهتم به الآن هو "النصر".#العدالة_النصر pic.twitter.com/JIFm6vYWvp
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2019
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1147 ] نشر منذ 46 دقيقة
حتى انت يابروتس هههههههههههههههه