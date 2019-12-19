بالفيديو.. لاعب النصر: لم أهتم بمباراة الهلال وفلامنجو

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب فريق النصر بيتروس، عن سعادته بأداء الفريق أمام العدالة واقتناص 3 نقاط ثمينة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن دوري المحترفين من أصعب الدوريات في العالم ويتم تنظيمه على مستوى عالي.

وأشار إلى أنه لم تابع مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ولم يهتم بها، مضيفًا: «ما أهتم به الآن هو النصر».