شاهد.. الهلال يواصل تدريباته لاقتناص المركز الثالث في كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية استعدادا لمواجهة نظيره فريق مونتيري المكسيكي، مساء يوم بعد غد السبت في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية 2019م.

وبدأ الجهاز الفني بتدريبات الجري حول الملعب، وطبق الجهاز الفني عددا من التدريبات اللياقية والتكنيكية، كما فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب، واختتم المران بتدريبات تكتيكية وفنية.

ويواصل الفريق تدريباته غدًا الجمعة، كما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خاص بالمباراة.