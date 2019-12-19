الدفاع المدني يوقع عقدًا مع شركة عالمية لشراء آليات متطورة للاطفاء والانقاذ

سعيد العجل(صدى):

تنفيذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وقع معالي مدير عام الدفاع المدني عقدًا مع شركة عالمية متخصصة لتأمين آليات ومعدات متطورة للإطفاء والإنقاذ والدعم اللوجستي لفرق ومعدات الدفاع المدني الميدانية .

ورفع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين – حفظهم الله – لمايولونه لقطاع الدفاع المدني من اهتمام ودعم لا محدود لتطوير قدراته من الآليات والتجهيزات الفنية لأداء مهامه على الوجه الأمثل في حماية مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه .

وقال الفريق العمرو أن هذا العقد يأتي ضمن التوجيهات الكريمة لصاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية – حفظه الله- بضرورة تزويد الدفاع المدني بأحدث المعدات والآليات في العالم ، ووفقًا لأرقى المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة في تصنيع آليات الدفاع المدني.

وأكد معاليه أن هذه المعدات تختص بأعمال مواجهة المخاطر في حوادث الأنفاق والأسواق المغلقة وموسم الحج والعمرة وكذلك لمواجهة حوادث المباني العالية والمستودعات المغلقة وحوادث الطرق السريعة والبرية بالإضافة إلى إسهامها أيضا في مكافحة الحرائق الصناعية وذلك للحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة أبناء هذا الوطن الغالي والمقيمين على ثراه لتحقيق السلامة والحماية من كافة المخاطر لاقدر الله .