الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا القاتلة

أميرة خالد(صدى):

قال الأطباء ، إنه بالنسبة للبعض، بما في ذلك الأطفال الصغار والكبار، فإن الإنفلونزا قد تكون أكثر خطورة ، وفي بعض الحالات، تكون الإنفلونزا من العوامل المساهمة في الوفاة، حتى لو لم تكن السبب الرئيسي.

وتابع الأطباء ، ومن الذين يعتبرون أكثر عرضة لخطر المضاعفات الصحية الخطيرة الناجمة عن الإنفلونزا ، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، ولا سيما أولئك الذين تقل أعمارهم عن سنتين ، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يتناولون الأسبرين أو الأدوية التي تحتوي على الساليسيلات.

وأضاف الأطباء ، وأيضاً البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وما فوق ، والنساء الحوامل ، الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة ، الأشخاص الذين يتناولون عوامل مثبطة للمناعة (على سبيل المثال: العلاج الكيميائي) ،

والذين يعانون من السمنة المفرطة ، معظم هؤلاء أكثر عرضة للخطر لأن أجهزة المناعة لديهم معرضة للخطر.