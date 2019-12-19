تويوتا تخطط لتصدر قائمة الأكثر انتاجا للسيارات الكهربائية

طوكيو(صدى):

تخطط تويوتا لبيع مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025 ولاقتحام عالم السيارات ذاتية القيادة، حيث تستثمر تويوتا في أحدث تقنيات المستقبل من أجل انتاج أجيال من السيارات الذكية ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية

ويأتي ذلك في ظل تطور صناعة السيارات، تعمل الشركات على تحويل السيارات من الوقود إلى الكهرباء. وهذا يشمل صنع سيارات تعمل بالكهرباء فقط أو مزيج بين محرك الوقود والمحرك الكهربائي (الهايبرد).

وتتزايد المخاوف بشأن زيادة استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لذلك تم إنشاء سيارات هايبرد لمعالجة هذا القلق، ولكن ما هو الحل لكل مركبات الوقود الموجودة حاليًا؟ ترى تويوتا إن تقنية السيارات الكهربائية هي الحل.

ومن المتوقع أن تتقدم إلى حد كبير بحيث تصبح العملية عملية بسيطة وفعالة من حيث التكلفة والتي يمكن تبنيها وتنظيمها عالمياً.