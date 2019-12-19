منهم «الحج إلى مكة».. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض أفلاما نادرة للمصور صفوح نعماني

الرياض(صدى):

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر إقامته مارس 2020، للمرة الأولى بالمصور صفوح نعماني الذي توفى قبل ثلاثة أعوام؛ لتكريمه وترميم أبرز إنتاجاته الفنية.

ويعرض المهرجان مجموعة أفلام للسينمائي والمصور الراحل، منهم فيلمًا وثائقيًا ل”نعماني” يسلط من خلاله الضوء على رحلة الحج في عام 1963م، وآخر يستعرض ملامح مدينة جدة الساحلية خلال الفترة من 1954 حتى 1968م.

ومن جانبه، أكد محمود صباغ مدير المهرجان، أن فيلم “الحج إلى مكة” الذي يعود إنتاجه إلى عام 1963، متكامل الأركان والصناعة ويضيف عنصرًا أصيلًا لقصة السينما السعودية، موضحًا أنه يندرج ضمن سلسلة الأفلام التأسيسية.

وجاء تصوير الوثائقي “الحج إلى مكة” بعد حصول صفوح نعماني على تصريح رسمي في موسم حج 1963، ومدته 35 دقيقة يركز خلالهم العواطف الإنسانية والمناظر الطبيعية وإبراز جماليات الشعيرة، ولم يُعرض هذا الفيلم من قبل إلا في مناسبات الخاصة.

والفيلم الوثائقي الثاني، يتضمن عرض بانورامي سينمائي عن جدة باستخدام لوحات فوتوغرافية تعود إلى الفترة من 1954 وحتى 1968، وتوثق اللقطات النادرة التي التقطها “نعماني” بكاميرات 16 ملم شخصية، تاريخ التحولات العمرانية والحضرية.