بفارق المباريات.. النصر ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على العدالة

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي النصر على العدالة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز نور الدين أمرابط الهدف الأول للنصر في الدقيقة 16، ثم عزّز جوليانو التقدم في الدقيقة 43، وقتل بيتروس ماتيوس المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 83.

وعزز النصر صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بفارق 3 مباريات عن الهلال صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة .

وتم تأجيل 3 مباريات للهلال، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، إذ وصل إلى نصف نهائي البطولة، ومن المقرر أن يلعب على المركز الثالث والرابع مع مونتيري المكسيكي.