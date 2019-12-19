توضيح من جامعة المعرفة حول الاختبارات المقبلة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت جامعة المعرفة، اليوم الخميس، أن الاختبارات المقرر عقدها خلال الأسبوعين القادمين سوف تعقد في أيامها المعلنة.

وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه سيتم خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة تحديد وقت ومكان الاختبار.

ويذكر أن الجامعة قررت تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات ليومي الأربعاء والخميس 18- 2019/12/19 حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات بعد وفاة مواطن ومقيم، رحمهما الله؛ إثر سقوط جزء من سقف المواقف الجنوبية والسور الخارجي لمبنى الجامعة بمحافظة الدرعية.