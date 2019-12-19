توضيح من جامعة المعرفة حول الاختبارات المقبلة
أوضحت جامعة المعرفة، اليوم الخميس، أن الاختبارات المقرر عقدها خلال الأسبوعين القادمين سوف تعقد في أيامها المعلنة.
وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه سيتم خلال الـ ٤٨ ساعة القادمة تحديد وقت ومكان الاختبار.
ويذكر أن الجامعة قررت تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات ليومي الأربعاء والخميس 18- 2019/12/19 حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات بعد وفاة مواطن ومقيم، رحمهما الله؛ إثر سقوط جزء من سقف المواقف الجنوبية والسور الخارجي لمبنى الجامعة بمحافظة الدرعية.
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