الرئيس اللبناني ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

بيروت(صدى):

أعلنت الرئاسة اللبنانية ليوم الخميس؛ أن الرئيس ميشال عون قرر تكليف الوزير السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء تكليف حسان دياب، بعد حصوله على ما يكفي من أصوات النواب، لتكليفه بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، بعد مشاورات أجراها الرئيس ميشال عون مع النواب لاختيار رئيس وزراء جديد.

ويذكر أن هذا المنصب يعود إلى المسلمين السنة ووفقًا لنظام تقاسم السلطة الطائفي، ومن المقرر أن يعلن القصر الجمهوري تكليف دياب، في وقت لاحق اليوم الخميس.