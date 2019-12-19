قرقاش: قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب

أبوظبي(صدى):

أشاد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، برسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد “قرقاش” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هذه الرسالة تأتي ترسيخًا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك.

وقال في تغريدة له ” ‏رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدًا وترسيخًا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب”.