جامعة الملك فيصل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء)، والتي ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات ممن تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة، وذلك عن طريق المسابقة المفتوحة.

وتضمنت الوظائف: مدير الإدارة الفنية (المرتبة 10)، مدير إدارة الشؤون الإدارية (المرتبة 10)، مُستشار قانوني (المرتبة 10)، طبيب بيطري (المرتبة 10) (العدد 3 وظائف)، مُصمم نظم أول (المرتبة 10)، أخصائي زراعي (المرتبة 10).

ومُصمم برامج أول (المرتبة 10)، أخصائي تخطيط (المرتبة 10)، أخصائي مكتبات (المرتبة 10)، مدير إدارة التجهيز الفني (المرتبة 10)، مُشرف إسكان (المرتبة 10) (وظيفتان)، مُساعد إداري مُشرف (المرتبة 10)، أخصائي ثروة سمكية (المرتبة 10)، مهندس معماري مُشرف (المرتبة 10)، مُحاسب (المرتبة 10)، مهندس معماري (المرتبة 9).

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