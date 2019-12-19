«غير محترمين» مطالب بتجريد هاري وميغان من ألقابهما

لندن(صدى):

شن مستشاري مدينة برايتون في مقاطعة ساسكس هجوم جديد على دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل.

وأصدر مستشاري برايتون تزامنا مع نهاية العام عريضة زعموا فيها بأنه لا يجب على سكان ساسكس الإشارة إلى الزوجين الملكيين بوصفهما دوق ودوقة ساسكس.

وأضاف المستشارين في العريضة إلى أن لقبي هاري وميغان أمرًا غير ديمقراطيا و رمز للاضطهاد من قبل النخبة الأثرياء.

وقال المستشارون في العريضة: «نحن مُوقعي العريضة أدناه، مجلس برايتون أند هوف، نرفض استخدام لقب دوق ساسكس ودوقة ساسكس من قبل الأفراد هنري (هاري) وندسور وراتشيل ميغان ماركل باعتبارهما مخطئين أخلاقياً وغير محترمين إلى مقاطعة شرق ساسكس. لن يقوم مجلس برايتون بدعوة هؤلاء الأفراد أو تقديم الترفيه لهم ولا منحهم أي كرم ضيافة أو مجاملات تتجاوز تلك التي يتمتع بها أي فرد عادي من الجمهور».

وجمع المستشارون حتى الأن أكثر من 3,800 توقيع؛ ما يعني أنه سيتعين على مستشاري برايتون وهوف سيتي مناقشة الاقتراح اليوم الخميس، لكن لا يمكن للمجلس تجريدهما من لقبيهما.

ولا يمكن تجريد الثنائي من ألقابهما؛ لأنه تمّ منحهما من قِبل الملكة، لذلك تدعو العريضة المسؤولين إلى الكف عن وصفهما بـ “ساسكس” في وثائق المجلس.