بوفون: سأكون ظالمًا لنفسي لو اعتزلت الآن

ماجد محمد(صدى):

أعرب الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس نادي يوفنتوس، عن سعادته بالفوز على سامبدوريا وتحقيق رقمًا قياسيًا في الدوري الإيطالي.

وكان بوفون، قد عادل الرقم القياسي لقائد ميلان السابق باولو مالديني كأكثر اللاعبين مشاركة في الكالتشيو برصيد 647 مباراة، بمشاركته أمس في فوز يوفنتوس.

وأكد أن استمراره في الملاعب رغم تقدمه في السن يرجع سببه إلى طموحه في تحقيق المزيد من الإنجازان والأرقام القياسية.

وقال في تصريحات صحفية: «الأمر لايزال ممتعاً، وتحطيم الأرقام أحد الأسباب، يمكنني عيش المزيد من اللحظات السعيدة، ولكن الأهم هو الانتصار واعتلاء الصدارة».

وأضاف: «ليس الهدف الأهم حالياً هو بلوغ المباراة رغم 648، ولكن إذا حدث الأمر، أريد أن يكون مع يوفنتوس في قمة الجدول».

وعن موعد اعتزاله، أردف: «أرى ذلك تاريخاً بعيداً، أشعر أنني بدنياً جاهز، قبل عامين توقفت عن اللعب والحياة أعطتني الفرصة مجدداً، سأكون ظالماً لنفسي لو اعتزلت الآن».