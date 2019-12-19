الشاب الكويتي الذي اعتنق اليهودية : لا يهمني سحب الجنسية ولا أرغب بالعودة مجددا

خالد الظفيري(صدى):

أغلق الشاب الكويتي يوسف المهنا الذي ارتد عن الدين الإسلامي واعتنق اليهودية، صفحته على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل اسمه باللغة العربية، وإطلاق صفحة أخرى باسمه العبري، والتي تحمل اسم ابن نفتالي وهو اسم لأحد أبناء النبي يعقوب عليه السلام.

وأضاف في لقاء مع قناة ” بي بي سي ” ، لا أرغب بالعودة إلى الكويت، وأن ما أثير حول نية الحكومة سحب الجنسية أمر لا يعنيه ولا يهمه، بل يعتبره مصدر فخر له ، مٌطالباً الشعب الكويتي بأن يلتفت أكثر إلى الخطر الإيراني والذي يشكّل تهديداً بالأسلحة النووية.

وأشار المهنا ، أنه هرب من الكويت ويقيم حالياً في بريطانيا، وأنه ولد عربياً مسلماً، لكنه يعشق اليهودية، وأن وجوده فيها لم يكن بسبب الرغبة في الحصول على الجنسية، وأن لديه تواصلاً مع متدينين من اليهود.

وتابع: إن اعتناقه اليهودية جاء بناء على حب للأرض المقدسة قاصداً «فلسطين المحتلة»، ويرغب بالعيش داخلها، وأنه يجب أن يقوم بالتحول الكامل من الإسلام إلى اليهودية ليحقق أهدافه.

في المقابل، أكدت مصادر كويتية أن أهله يعانون حالياً من ضغوط مجتمعية، نظراً للتحول الذي قام به ابنهم من دون معرفتهم المسبقة بذلك ،وانه يقيم حالياً في بريطانيا، ولا يرغب بالعودة إلى الكويت.