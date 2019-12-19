مطالبات برحيل أنمار الحائلي عن الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

طالب محمد أبو هداية عضو الاتحاد الدولي للصحافة والإعلام، وعضو الاتحاد الرياضي، رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، بتقديم استقالته فورًا.

وقال «أبو هداية» على حسابه الرسمي على «تويتر»: «أتمنى من أنمار وإدارته كاملة أن يقدموا للاتحاد أفضل قرار يتخذونه وهو رحيلهم فورًا وتسليم النادي للهيئة فهي الأقدر على حمايته منكم بتكليف من تراه مؤهل وكفؤ».

وأضاف: «إدارة فرق الحواري لا تصلح مع العميد الذي لم تحترموا تاريخه ولم تقدروا جماهيره .. غادروا فوراً بلا جمعية بلا هم».

يذكر أن العديد من جماهير العميد قد طالبت برحيل «الحائلي» بسبب الوعود الزائفة على حد وصفهم، خاصة بعد تصريحات المدافع المغربي مروان دا كوستا الذي قرر الرحيل بسببه.