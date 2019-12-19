خطف واغتصاب جماعي وأب يتنازل.. فتاة بـ 100 رجل: لن أتنازل عن حقي

القاهرة(صدى):

أجّلت محكمة مصرية، نظر قضية اغتصاب فتاة (17 عامًا) من مدينة فرشوط بالصعيد، بعد اتهام 3 عاطلين بينهم شقيقان في الجريمة، وتنازل والدها عن حقها.

وبدأت القصة في أكتوبر الماضي، عندما خطف 3 عاطلين الفتاة داخل «توكتوك» وقاموا باغتصابها أكثر من مرة داخل منزل مهجور، وتركوها عارية لتستنج بعدها بطفلة صغيرة وجدتها فسارعت الطفلة بمناداة جدتها التي ساعدتها وسترتها.

وذهبت الفتاة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن العاطلين الثلاث حيث أدلت بأوصافهم لرجال الشرطة، وأحيل المتهمون للنيابة، لكنهم أنكروا ارتكابهم الواقعة.

من جانبه، أوضح محامي الفتاة، أن أسرة الفتاة تعرضوا لضغوط كثيرة دفعتهم لترك منزلهم في القرية، ودفعت الأب إلى التنازل عن القضية.

لكن رفضت المجني عليها التوكيلات التي قدمها والدها بواسطة المحامي بالتنازل عن القضية، قائلة: «مش هتنازل عن حقي وأنا تعرّضت للاغتصاب وشوفت اللي محدش شافه»، ليقوم القاضي بفض هذه التوكيلات.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب فتاة فرشوط، إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي.