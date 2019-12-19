حل لغز جريمة اغتصاب بعد 8 أعوام على ارتكابها

أبو ظبي(صدى):

تمكنت شرطة دبي ، من كشف هوية الجاني في ارتكاب جريمة اغتصاب امرأة عربية بالإمارات ، بعد مرور 8 أعوام على ارتكاب الجريمة ، بفضل التقدّم في تكنولوجيا الحمض النووي.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري ، في تصريحات لصحف محلية ، إن خبراء الأدلة الجنائية ، توصلوا إلى هوية الجاني عن طريق أخيه الذي كان لديه سابقة جنائية، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الجاني كان تَوفّى عندما تمكنت شرطة دبي من كشف هويته .

وأكد المنصوري ، أن الجاني ترك خلفه دليلًا بيولوجيًّا في مسرح الجريمة، وجرى رفعه من مسرح الجريمة، وحفظ العينات إلى أن يستجد أمر ما في القضية.