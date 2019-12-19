تهيئة الخريجين لسوق العمل في كلية الاتصالات بالرياض

حسين العلي(صدى):

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في إدارة التدريب التعاوني والتنسيق الوظيفي أمس , بحضور وكيل الكلية لخدمات المتدربين الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الحناكي ، برنامج “التهيئة” لمتدربي التدريب التعاوني لسوق العمل المتوقع تخرجهم خلال هذا الفصل التدريبي الأول لهذا العام التدريبي 1440-1441هـ والذين بلغ عددهم 225 متدربا.

واشتمل البرنامج على دورة تدريبية للدكتور ياسر بكار تحدث فيها حول كيف تجعل الشركات تبحث عنك ومزايا العمل في القطاع الخاص.

وأوضح المهندس خالد العفاري مدير إدارة التدريب التعاوني والتنسيق الوظيفي بالكلية أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين بأحدث الطرق والوسائل للبحث عن وظيفة .

وحث المتدربين على ضرورة الاستفادة من فترة التدريب التعاوني والعمل على تطبيق ما حصلوا عليه من معلومات ومهارات أثناء تدريبهم بالكلية .

من جانبه عبر و كيل الكلية أ. إبراهيم الحناكي عن شكره للقائمين على هذا البرنامج مشيرا إلى أهمية تعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بالتعريف بنفسه للشركات والمؤسسات حيث يضمن بإذن الله وظيفة تناسب تخصصه ومهاراته ، متمنيا للجميع مستقبل مزدهر ودوام التوفيق .