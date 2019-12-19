أبها يفوز على الشباب ويرفع رصيده

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي أبها من الفوز على الشباب بهدفين دون مقابل مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الأول لصالح أبها عن طريق لاعبه التونسي سعد بقير خلال الدقيقة “ 45 ” ، في حين أحرز اللاعب فانيما إيما أندرياتسيما في الدقيقة ” 90 “.

ورفع رصيده لـ(20 نقطة) في المركز السادس مؤقتًا بينما يتلقى الشباب الهزيمة الرابعة على التوالي ويظل في المركز العاشر ” مؤقتًا ” برصيد (15 نقطة)