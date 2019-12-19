المريسل: استقالة إدارة الحائلي ليست حلًا والمطالبة بها مصيبة أكبر

نواف السالم(صدى):

أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن استقالة إدارة الاتحاد ليست حلًا لمشاكل الفريق، مؤكدًا أن المطالبة بالاستقالة فشل جديدة.

وقال المريسل: « للأسف بعض الإعلاميين المهتمين بالشأن الاتحادي بدأ الآن يتفلسف و يعطي الحلول و حينما حذرنا مما يحدث للمونديالي تذاكوا علينا و قالوا الاتحاد بخير».

وأضاف: « الآن أقول لكم الاستقالة ليست حل و المطالبة فيها فشل جديد في تعاطي المشاكل اذا لم تكن هناك ادارة مستعدة للحضور».

وتابع: «الإعلامي الذي تتحكم فيه نتيجة هذا ليس بإعلامي حقيقي، إذا تحقق الفوز قال الإدارة جيدة وإذا حدثت الخسارة قال الإدارة لازم تستقيل، و كل هذا ليداري حالة الغضب الجماهيري و يقول شوفوني امشي مع رغبتكم، الآن نصيحة عليكم مهمة كبيرة إعلامياً و عليكم تحمل الغضب الجماهيري».

وأردف: «يجب أن يكون الإعلاميين متكاتفين أكثر من أي وقتٍ مضى ويدعمون الإدارة في حال لم تتوفر إدارة بديلة مستعدة للمجيئ وتشيل الجمل بما حمل، أما المطالبة بالاستقالة دون وجود بديل فهذه مصيبة اكبر، التعامل مع الوضع بهدوء وحكمه و دعم خطوات الادارة هو المطلب».

وتلقى الاتحاد، هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعته بالفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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