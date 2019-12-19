شاهد.. جماهير الاتحاد تردد «ارحل يا حائلي»

ماجد محمد(صدى):

وثّق مقطع فيديو، جماهير نادي الاتحاد تردد «ارحل ياحائلي» في إشارة إلى رئيس النادي أنمار الحائلي.

وأبدى الجمهور، رغبته في استقالة إدارة النادي برئاسة الحائلي، في أعقاب الأزمات التي يمر بها، وذلك خلال مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الخميس.

وتلقى الاتحاد، هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعته بالفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب بعض الإعلاميين والنقاد، باستقالة إدارة الحائلي، لكونهم يتحملون جزءًا من المسؤولية في انهيار الفريق.