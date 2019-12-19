عدنان جستنيه لـ إدارة الاتحاد: «قدموا استقالاتكم فورًا .. لا جمعية ولا يحزنون»

نواف السالم(صدى):

طالب الناقد الرياضي عدنان جستنيه، إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بتقديم استقالتهم فورًا؛ لمصلحة الكيان.

وقال جستنيه: «نصيحة لرئيس نادي الاتحاد أنمار وأعضاء مجلس إداراته قدموا استقالتكم فوراً، لا جمعية عمومية ولا يحزنون».

وأضاف: «الوضع لا يستحمل أي انتظار أو تأجيل فمصلحة الكيان تفرض عليكم ترك المهمة لغيركم، فالفريق منهار نفسياً وفنياً ولكم دور كبير في ذلك، أخذتم فرصتكم».

وتابع: « حينما يصل وضع الفريق الى هذا المستوى والحال المزري، ونشاهد لاعبين فاقدين الروح ومحبطين جدا فتلك رسالة سريعة لرئيس النادي ومجلس إداراته لعلاقة يجب ان تنتهي فوراً ولا مجال للمكابرة فإن كنتم حقيقة تحبون الاتحاد افهموا الرسالة».

ويمر الاتحاد بأزمة مالية شديدة جعلت اللاعبين يفكرون في فسخ عقودهم، وقد قام مروان دا كوستا بفسخ عقده بالفعل، بالإضافة إلى الهزائم المتوالية منذ بداية الموسم كان آخرها الهزيمة أمام الفيحاء اليوم الخميس بأربعة أهداف.