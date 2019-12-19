وظائف شاغرة في شركة مراكز الاتصال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مراكز الاتصال، عن إتاحة وظائف شاغرة للرجال، للعمل في الرياض، بمسمى «ممثل تجارب العملاء».

وأوضحت أن الشروط تتضمن: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فما فوق، يفضّل من لديه خبرة في نفس المجال، مهارات الاتصال، مهارات الاستماع الفعال وذاكرة قوية، اللغات المفضلة (عربي، إنجليزي، روسي، فرنسي، صيني، ألماني، تركي).

كما تتضمن: «المقدرة على الاستخدام والكتابة على برامج مايكروسوفت أوفيس، مهارات التحليل، المهارات الشخصية، مهارات حل المشاكل».

يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا .

كما يمكن التقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .