  • الخميس 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. شركة الإتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة في التخصصات التقنية

شركة الإتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة في التخصصات التقنية

شركة الإتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة في التخصصات التقنية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات التقنية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض .

وقالت الشركة إن الوظائف الشاغرة هي :
1- أخصائي مخاطر أول (Senior Risk Specialist): يٌشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات) ،و خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة ، وشهادة مهنية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

2- أخصائي مخاطر (Risk Specialist): يٌشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات) ، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة ، وشهادة مهنية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

3- مدير قسم حلول التجّوال (Mobility Solutions Section Manager): يُشترط حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات مع تخصص في تصميم البرمجيات والتطوير) أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مُصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer): يٌشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الحاسب، علوم الحاسب) ، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تصميم الدوائر، الأنظمة، البنية التحتية، التطبيقات.

واشارت الشركة إلى أنه يتم التقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *