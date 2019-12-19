شركة الإتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة في التخصصات التقنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات التقنية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض .

وقالت الشركة إن الوظائف الشاغرة هي :

1- أخصائي مخاطر أول (Senior Risk Specialist): يٌشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات) ،و خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة ، وشهادة مهنية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

2- أخصائي مخاطر (Risk Specialist): يٌشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات) ، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة ، وشهادة مهنية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

3- مدير قسم حلول التجّوال (Mobility Solutions Section Manager): يُشترط حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات مع تخصص في تصميم البرمجيات والتطوير) أو ما يعادلها ، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مُصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer): يٌشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصالات، الإلكترونيات، هندسة الحاسب، علوم الحاسب) ، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تصميم الدوائر، الأنظمة، البنية التحتية، التطبيقات.

واشارت الشركة إلى أنه يتم التقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا .