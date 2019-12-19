وزير التعليم يصدر قرارات تكليف عدد من مديري التعليم

نايف السالم(صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارات تكليف عدد من مديري إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة.

واشتمل قرار معاليه على تكليف محمد الفريح مديراً للتعليم بمنطقة القصيم، وتكليف محمد القضيبي مديراً للتعليم بمحافظة القويعية، وتكليف خالد الحربي مديراً للتعليم بمحافظة عنيزة، وتكليف عمر الغامدي مديراً للتعليم بمحافظة النماص، وتكليف يوسف الملحم مديراً للتعليم بمحافظة المجمعة، وتكليف سليمان الحسيني مديراً للتعليم بمحافظة المذنب.

وقدم د.آل الشيخ شكره وتقديره لمديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم، مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم للإسهام في خدمة التعليم.