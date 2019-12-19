جمهور موسم الرياض يترقب انطلاق مهرجان «مدل بيست»

علي القحطاني(صدى):

يستعد جمهور موسم الرياض، إلى انطلاق مهرجان «مدل بيست» أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، والمقرر إنطلاقه بعد ساعات قليلة من الآن.

ويمتد مهرجان مدل بيست على مدار ثلاثة أيام متتالية، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثالثة صباحًا، بمشاركة أكثر من فنانًا متخصصًا في موسيقى الـ «دي جي»، فضلًا عن عدد من الموسيقيين المحليين والعرب.

وينطلق المهرجان على أرض «منتجع درة الرياض» ليستقطب نحو 200 ألف شخص في خمسة مسارح، يبلغ ارتفاع أحدها ٣٥ متراً، ويتسع آخر لـ 45 ألف شخص.

ومن ضمن بعض الفعاليات التي يستضيفها المهرجان، «نيكول مدبر» الـدي جي اللبنانية التي ستقدم أجدد توزيعاتها الموسيقية على مسرح «أندرغراوند»، و«عدنان منجل» الدي جي سعودي المختص في موسيقى الـ«هاوس» و«آي تو بي».

كما يوفر المهرجان تجربة شاملة للحضور، تجمع بين الموسيقى والعروض التفاعلية الرائعة والفن والثقافة، من خلال مسارحه المختلفة في فنها، وأذواقها، وفئاتها الموسيقية المحلية والعالمية.