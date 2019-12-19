عمر العمودي يفوز بمراثون جدة للكراسي المتحركة ويهدي الميدالية للأمير سلطان بن سلمان

حسين العلي(صدى):

فاز الطفل عمر باموسى العمودي أحد أطفال مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة للمرة الثانية بمراثون جدة للكراسي المتحركة لجميع الأعمار بنات و أولاد لمسافة 500 متر من فندق السوفيتيل الى معلم التوحيد وذلك خلال فعالية هيا نمشي معاً المقامة اليوم 19 / 12 / 2019م على كورنيش جدة عروس البحر الأحمر ، وقد سجل عدد 31 طفل وطفلة من المركز في الفعالية ، منهم 12 طفل وطفلة أصغر من 9 سنوات لمسابقة المشي لـ 1000م و عدد 4 طفلات لمسابقة مشي 500 متر لفئة أكبر من 9 سنوات ويعانون من مشاكل صحية وعدد 8 أطفال لمسابقة الكراسي المتحركة لمسافة 500 متر وعدد 8 أطفال لمسابقة المشايات وذلك تحت إشراف 15 خمسة عشر إخصائية وعدد معلمتين من المركز لمتابعة هؤلاء الأبطال وللحفاظ على سلامتهم.

وقد أهدى الطفل عمر هذا الفوز لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين ورئيس هيئة الفضاء لجهودة المشكورة في دعم الجمعية لمدة تزيد عن ثلاثون عام نقل فيها الجمعية نقلات حضارية مميزة حتى أصبحت في مصاف اكبر الجمعيات في العالم.

والجدير بالذكر أن الطفل عمر عبدالله باموسى من مواليد 12/05/2012 ويحمل رقم الملف الطبي : 1945 وقد تم تشخيصه بوجود فتق نخاعي قطني + استسقاء دماغي مصرف جراحي وقد بدأت رحلة عمر باموسي بالمركز عام 28/05/2013 ضمن برنامج التدخل المبكر بالجمعية وقد أستفادة والدتة من برنامج سكن الرعاية النهارية 3 مرات وهو برنامج تتميز به الجمعية

حيث يتم إستضافة الطفل مع بعض أفراد أسرتة لتدريبه على برامج الحياة اليومية مثل كيفية الأكل وكيفية إستخدام دورات المياة بالإضافة الي برامج العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والتخاطب ، حيث يتم تدريب الطفل وتدريب أفراد الأسرة علي كيفية العناية به وكيفية تطبيق هذه البرامج في المنزل ، ويستفيد عمر وزملائة الـ خمسمائة في المركز سنويا من برامج التعليم في مدرسة المركز المتطورة التي تعتمد بالكامل على الأجهزة الذكية والسبورات الإلكترونية حتى تحسنت حالته بشكل كبير بحمد الله وفضلة ثم بمجهودات العاملين بالمركز ومتابعة والديه الكريمين ثم تم دمجه مع باقي أقرانة في المدارس الخارجية. ولازال الى الآن يعود بعد دوام المدرسة لتلقي العلاج الطبيعي والوظيفي وغير ذلك من البرامج العلاجية.

وبذلك سينظم عمر الي فريق المميزين من أبناء المركز مثل بطل جنوب آسيا لاعب منتخب المملكة للبارا أولمبكس بطل رفع الأثقال ميسر عليمي وكذلك بطل المملكة لمدة عشر سنوات متتالية وبطل آسيا في السباحة حسام محنشي وغيرهم من المميزين مثل راكان كردي وشذى كردي وغيرهم من الأبطال الذين هزموا الإعاقة وتفوقوا على العديد من أقرانهم.